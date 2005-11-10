Allegri: "De Bruyne straordinario, ma fatemelo allenare". De Laurentiis: "Si lamentò con Conte..."

Nel corso dell'odierna conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri ha parlato anche della situazione di Kevin De Bruyne, giocatore il cui futuro in azzurro sembrava in discussione al termine della passata stagione. Dopo l'addio di Antonio Conte, però, il belga sembra sempre più orientato verso la permanenza:

Ha 4 giocatori da cui ripartire? Che opinione ha su Lukaku e De Bruyne?

"Ho imparato da un vecchio allenatore, fino a quando non vedo e alleno i giocatori dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. Me la porto dietro, da domani ci conosceremo, i valori sono importanti, loro arriveranno il 5 agosto, prima arriveranno McTominay e Lang, partiamo con chi è a disposizione per iniziare il lavoro".

Quale crede sia la collocazione tattica più idonea per De Bruyne?

"Fatemelo allenare e vedere, poi dopo... sicuramente sa giocare discretamente bene al calcio ed è già un vantaggio. Poi vediamo quando arriva".

Interviene Aurelio De Laurentiis: "Te lo chiedono perché De Bruyne si lamentò di come lo impiegava Conte".

Prosegue Allegri: "Fino all'infortunio è stato importante per il Napoli, Conte lo utilizzò in maniera congeniale. Poi lo dico da fuori, bisogna essere dentro. All'andata a Milano fece una buona gara, è un giocatore straordinario".