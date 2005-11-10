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Allegri: "Nessun contatto con la FIGC. Potevo arrivare a Napoli già in passato"

Allegri: "Nessun contatto con la FIGC. Potevo arrivare a Napoli già in passato" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 13:30Serie A

Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato della scelta ricaduta sul club azzurro dopo il Milan, rispondendo anche ad una domanda in merito ai presunti contatti con la FIGC per il ruolo di nuovo ct:

"Il Napoli da quando c'è il presidente da 17 anni solo una volta è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. Negli ultimi 2 anni ha vinto Scudetto, Supercoppa, eredito una squadra che sicuramente è abituata a lavorare, Conte ha dimostrato tutto il suo valore in carriera, sono fortunato, è già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, speriamo sia di buon auspicio. Avere fortuna è importante nella vita... Sarà importante lavorare con serietà, professionalità, soprattutto cercare le basi per arrivare a marzo come dico sempre lì si decidono le stagioni, restare in tutti gli obiettivi Campionato, Champions, Coppa Italia sarebbe importante, da domani iniziamo, per me un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto, una città passionale, sono molto contento. Sulla federazione non ho avuto alcun contatto, ho parlato col presidente e già anni fa sono stato vicino. Sono felice di lavorare con lui, con tutto il Napoli".

C'è sempre discussione tra il gioco ed il 'corto muso'. Che Napoli vedremo?
"Il calcio è opinabile, tutti ne parlano, è lo sport più bello al mondo, è imprevedibile. I moduli, i sistemi, abbiamo una rosa importante, forte, ha avuto successi negli ultimi anni ed è importante continuare il lavoro. Ho giocatori che possono giocare con più sistemi, l'importante è avere entusiasmo e voglia di raggiungere gli obiettivi con sacrificio e lavoro e credo come ho detto di ereditare una squadra che ha queste qualità".

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