Allegri e Agnelli, il ritorno dentro l'uovo di Pasqua. Il contatto a Forte dei Marmi risale a inizio aprile

A inizio aprile un pranzo di Pasqua. Un incontro galeotto con Andrea Agnelli, questo dirà la storia, perché oggi Massimiliano Allegri torna sulla panchina della Juventus. Nell'uovo, una sorpresa sgradita per Andrea Pirlo, ovvero l'esonero. Le parti, dopo quel rendez vous di Forte dei Marmi, fecero filtrare che si trattò solo di un incontro tra amici. "Sono stato informato", spiegò subito Pirlo in conferenza stampa. Ma in meno di due mesi, la storia è corsa via rapida e veloce. Facendo un giro immenso.