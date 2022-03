Allegri: "Il gol di stasera non cambia niente. Vlahovic? È stato tranquillo, sono soddisfatto"

Massimiliano Allegri, ospite di Sky, ha parlato del successo maturato in extremis nella sfida di Firenze di Coppa Italia: "Una vittoria bella e difficile, la Fiorentina ha giocato bene e ci ha imposto ritmi che ci hanno messo in difficoltà. Sono stati pericolosi solo su errori nostri però, a difesa schierata non abbiamo rischiato nulla. C'è stata una bella giocata di Cuadrado e questo, che non cambia niente, bisognerà giocare una buona partita al ritorno".

Si è rivisto l'assetto tattico visto anche contro il Villarreal.

"Nel primo tempo la partita non è stata bellissima, noi abbiamo sbagliato diversi ultimi passaggi a campo aperto. Potevamo fare meglio e lì dobbiamo migliorare, nella ripresa è stata un'altra partita. L'assetto tattico è stato pensato per chiuderli sulle fasce, dove sono bravi".

Forse allargare Kean potrebbe aiutarlo visto che nel traffico centrale fatica?

"Kean è uno che fa gol, oggi ha fatto una buona partita e ci sono un paio di situazioni in cui poteva fare meglio. Sono contento di quello che sta facendo, si è messo a disposizione della squadra".

Quanti punti bisogna fare per vincere lo Scudetto? Sempre 84?

"La quota è 84, credo che anche Spalletti, Pioli e Simone Inzaghi lo sappiano. Chiedetelo a loro! Noi siamo troppo indietro, l'obiettivo è il quarto posto e serve fare un passetto alla volta".

Cosa pensi della prova di Vlahovic?

"Vlahovic ha reagito bene. ha fatto una partita da giocatore maturo, poteva fare gol ed ha fatto la partita che gli ho chiesto, sono soddisfatto".

L'iniziativa la lasciate spesso agli altri, è possibile secondo te migliorare questo aspetto?

"A me piace molto giocare bene a calcio, ma mi piace molto anche vincere: bisogna trovare una via di mezzo, magari sbaglio io. Non è che si gioca alla Playstation".