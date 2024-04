Allegri: "Momento negativo? Soprattutto colpa mia. Dispiaciuto per i fischi ad Alex Sandro"

"Le decisioni arbitrali vanno accettate, è inutile stare a discutere di cosa l'arbitro fischia o non fischia. Era importante tornare alla vittoria e i ragazzi sono stati bravi, nella ripresa abbiamo accelerato e costruito diverse occasioni. Il discorso qualificazione non è chiuso, ma dobbiamo tornare a pensare al campionato per sistemare la situazione. Dispiace per i fischi per Alex Sandro, ha vinto cinque Scudetti con la Juventus e merita rispetto. Stasera tra l'altro è entrato molto bene". Parole e pensieri di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che ai microfoni di 'Mediaset' ha analizzato il 2-0 rifilato alla Lazio nell'andata della semifinale di Coppa Italia.

Stasera c'è stato un coro per lei sul 2-0

"Io ho rispetto per i tifosi e i tifosi devono incitare la squadra. Si possono dire tante cose, ma sotto il piano dell'impegno non siamo mai mancati. I ragazzi stasera hanno giocato di squadra, con grande umiltà e determinazione. Se la devono godere perché se la sono ampiamente meritata".

Cosa hai detto nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo?

"Gli ho detto di correre verso la porta avversaria... E' la verità eh. Io quando dico che il calcio è semplice lo penso davvero: ho detto di cercare di correre verso la porta avversaria che qualche soluzione l'avremmo trovata. Dobbiamo sistemare il campionato un pezzetto alla volta per centrare l'obiettivo prestabilito. Questo periodo negativo è dipeso da tutti, in primis da me".

Quanto può migliorare Cambiaso?

"Andrea ha margini di miglioramenti importanti, tecnicamente è molto bravo. Ha disputato un secondo tempo importante e bello come tutta la squadra".