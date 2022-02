Allegri pensa già al Sassuolo. Cambierà la formazione ma con una costante: Vlahovic

Poco spazio per la gioia e per i festeggiamenti, la Juventus ha già il mirino alla Coppa Italia e alla prossima gara contro il Sassuolo. I neroverdi di Alessio Dionisi, dopo il tonfo in campionato contro la Sampdoria, giocano allo Stadium: in palio ci sono le semifinali. Spiega Tuttosport che Massimiliano Allegri metterà in campo molti giocatori ieri non della gara contro l'Hellas Verona. Tornano Bonucci e Locatelli, tra i pali Perin e dal primo minuto sono attesi anche McKennie e Cuadrado. Davanti dovrebbe però insistere con Vlahovic, magari con Kean e Bernardeschi ai suoi fianchi.