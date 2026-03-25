Allegri vuole rifare la mossa Rabiot con Goreztka. Cosa filtra dalla Germania

Considerando il rendimento di Adrien Rabiot, per il Milan sarebbe fondamentale provare a ripetere una operazione del genere per la prossima stagione. I numeri con il francese in campo sono eloquenti: in campionato ha giocato 21 partite e il Milan ne ha vinte 15, viaggiando a una media di 2,38 punti a incontro, mentre, nelle nove gare in cui Rabiot non è stato in campo, i successi sono stati appena 3 e i punti conquistati 13 per una media di 1,44 a partita.

Il nome

Allegri, dunque, ci vorrebbe riprovare. Ed è per questo che sta spingendo per accaparrarsi Leon Goretka del Bayern Monaco, in scadenza a giugno. La concorrenza è tanta perchè si tratta di una ghiotta occasione di mercato, ma il club di via Aldo Rossi ci vuole comunque provare. Il tedesco potrebbe giocare insieme a Rabiot, ma anche in alternativa per dosare le energie tra campionato e coppe.

I dettagli

La possibilità c'è. Lo ha confermato a MilanNews il giornalista tedesco, esperto di mercato e di Bayern Monaco, Christian Falk: "L'interesse del Milan per Goretzka è concreto, il club ha già contattato gli agenti del giocatore. Allegri è un grande fan del suo stile di gioco, ma soprattutto lo vorrebbe in rossonero perché ha tantissima esperienza. Due sono gli ostacoli principali di quest'operazione. Il primo: guadagna tanto al Bayern Monaco, circa 17/18 milioni di euro lordi. Ovviamente qualora dovesse firmare per il Milan il suo stipendio sarà inferiore. L'altro problema riguarda la concorrenza della Premier League, visto che l'Arsenal lo scorso gennaio ha chiesto informazioni per capire se Leon potesse trasferirsi subito in Inghilterra. Anche l'Atletico Madrid, il Tottenham è interessato...però ti posso dire che a lui piacerebbe giocare in Serie A. Quindi ci sono buone chance".