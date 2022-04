Allegri vuole una Juve al top per la Coppa Italia: Arthur e Cuadrado vogliono esserci

Avere una Juventus tirata a lucido per il finale di campionato e la Coppa Italia dell’11 maggio contro l’Inter. Questo è l’obiettivo di Massimiliano Allegri che in questi giorni gestire il lavoro di ogni singolo giocatore per cercare di avere tutti al topo della condizione nelle ultime, decisive, gare della stagione. Come riporta Tuttosport De Ligt si è ripreso dai problemi di stomaco che ne avevano limitato l’impegno contro Fiorentina e Sassuolo, mentre Danilo potrebbe essere tenuto a riposo in vista del derby d’Italia per fargli risolvere i problemi di fascite plantare dell’ultimo periodo. Sempre per la finale di Coppa si cercherà di riavere anche Arthur e Juan Cuadrado al pieno delle loro condizioni.