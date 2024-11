TMW Allenamento di rifinitura per la Lazio: assenti Nuno Tavares e Castrovilli. Le immagini

vedi letture

Allenamento di rifinitura in corso per la Lazio, attesa domani dalla gara contro il Ludogorets valida per la quinta giornata di Europa League. Da segnalare le assenze di Nuno Tavares, infortunato, e di Castrovilli (che sta recuperando dall'operazione al menisco del ginocchio sinistro ed è fuori dalla lista UEFA). Primi minuti di allenamento a parte per Zaccagni, Romagnoli e Dele-Bashiru, i tre giocatori da valutare di cui aveva parlato Baroni in conferenza intorno all'ora di pranzo. Dopo la prima parte di attivazione, solo Romagnoli si è unito al gruppo, mentre gli altri due hanno proseguito nel lavoro personalizzato.

Le parole di Baroni in conferenza stampa: "Chi sono i giocatori da valutare fisicamente? Abbiamo Zaccagni che ha una contusione e va valutata, la stessa cosa Romagnoli. Dele-Bashiru ha avuto un piccolo problemino e lo valuteremo".

È arrivato con zero panchine in Europa, quanto è orgoglioso di aver fatto un percorso simile?

"Nel calcio l'io non esiste, esiste il noi, la squadra, la società, l'ambiente, la stampa e lo staff. Domani per noi è una grande occasione, è una partita che ci può avvicinare a un risultato importante. Ci occorre una grandissima prestazione, domani affrontiamo una squadra complicata e dobbiamo essere centrati nella prestazione".

Questa Lazio è arrivata al momento giusto della sua maturità da allenatore?

"Non è un caso, le cose non succedono mai per caso. Questa è la squadra più forte che abbia allenato, gliel'ho detto il primo giorno. Credo che questa squadra abbia margini di miglioramento importanti, per questo l'attenzione è solo legata al lavoro".

Qui la conferenza stampa integrale di Baroni