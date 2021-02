Alti e bassi da una parte, pensieri bavaresi dall'altra. Come arrivano Inter e Lazio al big match

vedi letture

Inter e Lazio, rispettivamente seconda e quinta forza del campionato, arrivano al big match di questa sera in situazioni piuttosto diverse. La squadra di Conte, pur rasentando la vetta, non sembra vivere il suo miglior momento, non solo per l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus. Prendendo come punto di partenza l'inizio del 2021, si nota come l'Inter sia andata incontro ad alcuni passi falsi: dopo l'ampia vittoria sul Crotone, è arrivato il ko inatteso con la Sampdoria e quindi il pareggio con la Roma. Poi la vittoria sulla Juve, quindi lo 0-0 con l'Udinese prima dei due successi filati su Benevento e Fiorentina. Per un totale, da inizio anno, di 4 successi, 2 pareggi e una sconfitta in 7 gare.

Diverso il discorso della Lazio e per certi versi pure più sbrigativo: la squadra di Inzaghi ha pareggiato la prima del 2021, poi solo vittorie, in totale 6 consecutive. Le differenze però non finiscono qua: l'Inter, col ko di Coppa Italia, adesso può mettere testa e gambe solo e soltanto sul campionato. La Lazio invece dietro l'angolo vede già l'ombra ingombrante del Bayern Monaco fresco campione del Mondo e prossimo avversario agli ottavi di Champions League.