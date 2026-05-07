Altobelli e il ricordo di Beccalossi: "La pizza all'una di notte e il risveglio a Genova dopo il Pisa"

Alessandro Altobelli, amico fraterno di Evaristo Beccalossi, ha parlato a Repubblica del rapporto specialissimo che lo legava al campione nerazzurro, scomparso ieri: "Ci capivamo al volo. Anche troppo. Facevamo di testa nostra, Bersellini si incazzava. Ci accordammo perché fossi io a battere una rimessa laterale e lui a occupare l’area. Per fortuna segnò".

Fuori dal campo, stessa intesa?

"Ne abbiamo passate tante. Abbiamo anche vissuto insieme ad Appiano. All’una di notte si alzava dal letto, andava in auto a Milano, mangiava una pizza e tornava indietro. In trasferta ne abbiamo combinate tante. Dopo una partita di Coppa Italia a Pisa finimmo a cena a Viareggio con Renato Zero e ci svegliammo a Genova. A Brescia, la moglie e i genitori avevano dato il Becca per disperso».

E poi racconta che di ritorno dal Kuwait sarebbe stato il primo appuntamento, con gli amici di semprem Bini, Baresi e Pasinato. Erano soliti trovarsi a tavola da Totò, il ristorante di Milano preferito dal "Becca".