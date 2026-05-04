Altobelli su Calhanoglu: "Non so ancora come abbia fatto l'Inter a portarlo via al Milan, fenomeno"

In casa Inter è il momento di festeggiare: con il 2-0 al Parma è ufficiale il 21° scudetto. L'ex attaccante nerazzurro, Alessandro Altobelli, ha parlato dei protagonisti della stagione in una intervista rilasciata a Tuttosport. Nel corso della quale non ha avuto dubbi nell'eleggere l'uomo scudetto.

Di chi si tratta? Di capitan Lautaro Martinez, capocannoniere della squadra e del campionato: "A lui do come voto 11: è l’uomo dello scudetto, il calciatore che tutti vorrebbero avere. Punto di riferimento e goleador del campionato, da tenerselo strettissimo", le parole di Spillo.

Fra i tanti giocatori elogiati dall'ex bomber, spicca Hakan Calhanoglu, definito "fenomeno" al pari di Federico Dimarco. "Calhanoglu è un altro fenomeno" - ha detto - ". Non so ancora come l’Inter abbia fatto a portarlo via al Milan. Speriamo resti ancora a lungo, è determinante per Chivu".

A a proposito di Dimarco, Altobelli ha spiegato di non aver mai avuto un compagno di squadra in quel ruolo che fosse determinante tanto quanto lui: "Dimarco è fenomeno. Ha sfornato assist su assist. Non ricordo di avere mai avuto come compagno di squadra un laterale come lui, è un terzino d’attacco con un mancino che parla per lui", ha detto l'ex Campione del Mondo.