Altobelli: "L'Inter in campionato ha balbettato, ma ero sicuro che in Europa non avrebbe deluso"

Intervistato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore nerazzurro Alessandro 'Spillo' Altobelli ha riassunto la stagione degli uomini di mister Simone Inzaghi e commentato le speranze dell'Inter in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Di seguito le sue principali dichiarazioni:

"Quando quest’anno vedevo balbettare la mia Inter in campionato, rivolgevo lo sguardo all’Europa perché ero sicuro che su quel terreno non mi avrebbe deluso. Certe cose le capisci subito, e per questa Champions è stato così fin dalle prime partite: per fame, concentrazione, gestione dei momenti, la vera Inter si è vista in coppa. E ha fatto quello che di fatto in campionato non le è mai riuscito, ovvero battere le grandi, dall’Arsenal al Bayern fino al Barcellona.

Adesso siamo a un passo dal sogno, tra noi e la Champions c’è un’altra grandissima squadra ricca di talento come il Psg, ma sono convinto che a Monaco sarà una sfida alla pari: nessuna favorita. Sono sicuro che Inzaghi gestirà al meglio questi giorni che separano l’Inter dalla finale, compresa la partita di domani a Como. Andrà giocata al massimo, non solo perché la storia insegna che nel calcio non c’è nulla di impossibile, ma anche e soprattutto perché vincere aiuta a vincere...".