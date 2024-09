Ufficiale Altra cessione per l'Udinese. Il portoghese Buta a titolo definitivo alla Moreirense

vedi letture

Si muove il mercato in uscita dell'Udinese, che ha annunciato il passaggio di Vivaldo Semedo al Vizela: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto Vivaldo Semedo a titolo temporaneo al Vizela. A Vivaldo un grande in bocca al lupo per il prosieguo di carriera".

Ma non solo. Sempre il club friulano ha ufficializzato un'altra cessione, a titolo definitivo: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Leonardo Buta alla Moreirense. A Leonardo i migliori auguri per il prosieguo di carriera", la nota sul difensore portoghese classe 2002.

Questo il quadro completo delle operazioni dell'Udinese nel mercato estivo:

ACQUISTI

Isaak Touré (D) (Lorient) PRE

Arthur Atta (C) (Metz) PRE

Rui Modesto (C) (AIK) DEF

Vakoun Bayo (A) (Watford) DEF

Razvan Sava (P) (Cluj) DEF

Alexis Sanchez (A) (Inter) SVI

Jurgen Ekkelenkamp (C) (Royal Antwerp) DEF

Jesper Karlström (C) (Lech Poznan) DEF

Gonçalo Esteves (D) (Sporting Lisbona) DEF

Iker Bravo (A) (Bayer 04 Leverkusen) DEF

Damián Pizarro (A) (Colo-Colo) DEF

Lorenzo Lucca (A) (Pisa) DEF

CESSIONI

Marco Silvestri (P) (Sampdoria) DEF

Festy Ebosele (D) (Watford) PRE

Nehuén Pérez (D) (Porto) PRE

Filip Benkovic (D) SVI

Vakoun Bayo (A) (Watford) PRE

Gonçalo Esteves (D) (Yverdon) PRE

Isaac Success (A) SVI

Diego Russo (A) (Sorrento) DEF

Lazar Samardzic (C) (Atalanta) PRE

Raymond Asante (A) (Charleroi) PRE

Matheus Martins (A) (Botafogo) DEF

Antonio Tikvić (D) (Watford) PRE

Roberto Pereyra (C) (AEK) SVI

Walace (C) (Cruzeiro) DEF

Adam Masina (D) (Torino) DEF

Vivaldo Semedo (A) Vizela PRE

Leonardo Buta (D) Moreirense (DEF)