Ufficiale Altra cessione al Watford per l'Udinese: anche Kjerrumgaard lascia i friulani

Luca Kjerrumgaard passa al Watford: dopo aver già giocato in prestito in Inghilterra, lascia l'Udinese a titolo definitivo.

Continua l'asse tra Udinese e Watford, entrambi club dei Pozzo. Il club friulano ha ceduto anche Luca Kjerrumgaard, che aveva già militato in Inghilterra nella stagione 2025-2026, in Championship. Dopo Iker Bravo, presto sarà la volta anche di Martín Payero e Jordan Zemura.

Il comunicato dell'Udinese

"Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Luca Kjerrumgaard al Watford FC".

Il comunicato del Watford

Luca Kjerrumgaard punta a crescere sia a livello personale che di squadra nella stagione 2026/27, dopo aver completato il trasferimento a titolo definitivo al Watford. L'attaccante ventitreenne ha firmato un contratto quadriennale, forte dei nove gol realizzati nella scorsa stagione — la sua prima nel calcio inglese — durante il prestito dall'Udinese. La punta, alta 1,93 metri, ha messo a segno una memorabile doppietta al suo debutto casalingo in campionato, nella vittoria per 2-0 contro il QPR dello scorso agosto, e ne ha realizzata un'altra nel successo per 3-2 contro il Norwich City. Ha inoltre siglato gol decisivi nelle vittorie contro Middlesbrough, Derby County, Stoke City e Bristol City".

Le parole di Kjerrumgaard

"Sono molto felice di legare il mio futuro al Watford. Mi sono sentito parte della famiglia fin dal primo giorno in cui sono arrivato. Non vedo l'ora di dare continuità ai risultati della scorsa stagione, sia a livello di squadra che personale, e di ritrovare i tifosi in vista della nuova annata".