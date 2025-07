Ufficiale Udinese, ceduto in prestito annuale al Watford il danese Luca Kjerrumgaard

Nuova operazione ufficiale sull'asse Udinese-Watford. Il club inglese con una nota apparsa sui propri canali ufficiali ha dato notizia dell'ingaggio in prestito annuale dal club friulano dell'attaccante danese Luca Kjerrumgaard.

Luca Kjerrumgaard, la carriera - Cresciuto nelle giovanili dell'Odense ha esordito in prima squadra nel 2022. Nel 2022/23 ha trascorso un periodo in prestito nella prima divisione danese con il Nykøbing, vivendo un periodo molto positivo che lo ha visto segnare 13 gol in 25 partite di campionato. L'attaccante di 1,93 m è stato poi ceduto, ancora in prestito, ai norvegesi dello Stabæk nel corso del 2023, prima di tornare in Danimarca e scendere in campo con l'Odense nel 2024/25.