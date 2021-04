Ambrosini: "Oggi decisiva per Pirlo? Va valutato in base alla Champions, obiettivo minimo"

Juventus-Napoli sarà decisiva per il futuro di Andrea Pirlo? Dagli studi di Sky, il suo ex compagno di squadra Massimo Ambrosini risponde così: “Non lo so. Il lavoro di Andrea dovrà essere valutato in base all’obiettivo minimo, che è il raggiungimento della Champions. Poi non so se la società dovesse spaventarsi. Ovviamente molto dipende da stasera”.