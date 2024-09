Ambrosini: "Scelte coraggiose da parte di Fonseca. Il Milan giocherà più dietro"

Massimo Ambrosini, dalle frequenze di Dazn, ha commentato le scelte di formazione di Paulo Fonseca in vista del derby di Milano di questa sera: "Io dico solo che, giocando con questo tipo di calciatori, il Milan fa una partita secondo me più attenta. Secondo me si prenderà un po' di campo in più da poter attaccare. Sarà in inferiorità numerica in mezzo e l'Inter porta tanti giocatori a costruire. Il Milan vorrà fare una fase difensiva più compatta, stare più indietro.

Io ho visto la gara contro il Liverpool, nei primi minuti provavano a stare un po' più compatti dietro e poi ripartire. Credo lo faranno anche oggi. Detto questo, è una scelta coraggiosa".

Come si immagina Ibrahimovic? "Se c'è una cosa che non si può dire di lui è che non sia in grado di prendersi le responsabilità".

Le formazioni ufficiali del derby

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham.

Allenatore: Fonseca.