Ancelotti contro Klopp: il grande obiettivo per l'estate è Koulibaly del Napoli

Carlo Ancelotti ha chiesto un rinforzo per la difesa. Kalidou Koulibaly. Il gigante senegalese, nelle idee del tecnico italiano, andrebbe a formare una coppia importante con Ben Godfrey o con Michael Keane. Con una gara da recuperare, potenzialmente i Toffees sono a -2 dal quarto posto: una qualificazione in Champions League porterebbe soldi pesanti per provare a prendere un asso in difesa come Koulibaly. Il Napoli continua a sparare alto ma le valutazioni che circolano non superano i 50 milioni di euro.

Sarà addio L'avventura di Koulibaly è giunta al termine e anche il giocatore, insieme al suo entourage, sta cercando una nuova sistemazione. Quella dell'Everton potrebbe essere ideale perché andrebbe a ritrovare Ancelotti e perché vuole misurarsi in Premier League. Dove c'è però anche il Liverpool: l'altro club del Merseyside è da tempo sulle tracce di Kalidou Koulibaly, e quest'estate potrebbe tentare di sferrare l'assalto decisivo per assicurarsi le prestazioni del centrale del Napoli. I Reds avrebbero già presentato agli azzurri un'offerta da poco più di 34 milioni di sterline per il senegalese, considerato da Klopp il partner ideale di Virgil Van Dijk.