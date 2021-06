Ancelotti: "Mi stavo godendo l'Everton. Poi è arrivata l'inattesa chiamata dal Real Madrid..."

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Il tecnico italiano, tramite il sito ufficiale dell'Everton, si è voluto congedare da quello che è stato il suo club dal dicembre 2019 ad oggi cercando anche di spiegare i retroscena di una chiamata tanto inattesa: "Voglio ringraziare i dirigenti, i giocatori e gli Evertonians per il tremendo supporto che mi hanno dato durante la mia avventura nel Club. Ho il più totale rispetto per tutti quelli legati all'Everton e spero che possiate raggiungere gli eccitanti traguardi che avete davanti. Mentre mi stavo godendo il fatto di essere all'Everton, mi si è presentata un'inattesa opportunità che credo sia la mossa giusta per me e per la mia famiglia in questo momento".