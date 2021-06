Ancelotti tra i grandi debitori di Spagna: per il fisco iberico deve 1,4 milioni di euro

Carlo Ancelotti tra i grandi debitori di Spagna. Il nuovo allenatore del Real Madrid figura infatti nella lista divulgata oggi dalla Hacienda, l’agenzia tributaria spagnola: una prassi voluta dal governo per combattere l’evasione fiscale e che al momento contempla 3.869 morosi. Tra questi, appunto, anche Ancelotti, che dovrebbe al fischio spagnolo poco più di 1,4 milioni di euro. I dati, pubblicati oggi, sono aggiornati alla data del 31 dicembre 2020, ragion per cui nel frattempo i soggetti interessati potrebbero aver estinto, transatto o contestato il debito. Il tecnico italiano è comunque in ottima compagnia, tra volti noti della politica (per esempio l’ex vicepresidente del Governo, Rodrigo Rato) e anche del calcio. Nella lista figurano infatti anche Dani Alves (con un debito di poco superiore ai 2 milioni), Gabi Milito (1,8) e José Maria del Nido Carrasco, vicepresidente del Siviglia. Non figura più invece, Neymar: come evidenzia El Mundo, fino all’anno scorso all’asso del PSG veniva contestata una morosità di circa 35 milioni di euro, anche se non è chiaro se abbia saldato o trovato un qualche accordo con l’erario.