Anche gli animalisti contro Ibra: "Le cattive azioni non portano fortuna. E il Milan va male"

vedi letture

“Gli angeli ammazzati non portano mai fortuna. Lo sport non cancella l’odore”. Recita così uno striscione apparso fuori da San Siro nella giornata di ieri, firmato dal movimento Centopercentoanimalisti, “dedicato” a Roberto Baggio e Zlatan Ibrahimovic. Nei confronti del centravanti rossonero, protagonista negli ultimi tempi di diverse polemiche tra cui anche quella per la sua passione nei confronti della caccia, il movimento ha diffuso anche una lunga nota: “Noi abbiamo sempre sostenuto che le cattive azioni tornano indietro. Andare a caccia e uccidere animali indifesi, tanto per citare un esempio. Riteniamo Ibrahimovic, come tutti i cacciatori, una persona negativa. Tutti ormai sanno come impieghi una parte dei suoi guadagni per andare in giro per il mondo ad ammazzare animali, assieme alla moglie. E già questo basterebbe. Recentemente è emersa la sua ennesima prodezza, aver assassinato vilmente un leone. Ma anche in campo sportivo c'è da dire: quest'anno la sua squadra va piuttosto male, scudetto, coppa Italia, Europa League, obiettivi alla portata del grande Milan, completamente falliti, in forse anche la qualificazione in Champions League. Sicuramente un individuo da portare come esempio. Ma nella sua immensa presunzione, pensa di poter fare quello che vuole".