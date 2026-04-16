Anche l'Inter ha messo nel mirino il talento bosniaco Alajbegovic

Anche l'Inter è fra le squadre che hanno messo nel mirino Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco che abbiamo nostro malgrado ammirato nel disastro azzurro di Zenica. Attualmente al Salisburgo, il Bayer Leverkusen ha già attivato l'opzione di recompra per il termine della stagione. Anche se il futuro resta tutto da scrivere.

Secondo L'Interista anche Ausilio è fra i dirigenti che lo hanno messo nel mirino, col rischio asta internazionale che è però dietro l'angolo. Nelle scorse settimane, oltre all'Inter, si era parlato di Milan, Roma, Lazio e Napoli. Ma anche all'estero le pretendenti sono tante e accreditate: dall'Aston Villa all'Arsenal, dal Porto al Benfica fino al Borussia Dortmund.