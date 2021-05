Anche la Juve cerca di risparmiare: chiesto ai giocatori di rimandare quattro mensilità

Anche la Juventus si muove per contenere i costi di questa stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno chiesto ai propri giocatori di posticipare alcune mensilità, in alcuni casi quattro, da marzo a giugno 2021. Una soluzione già sperimentata nello scorso campionato e consentita, in presenza di un accordo, dalle norme federali. Più che risparmiare, consentirebbe ovviamente di far pesare sul prossimo bilancio il peso di questi stipendi. Da capire quale sarà la risposta della squadra: un anno fa, fu positiva e collettiva.