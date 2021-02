Andrea Della Valle: "Il calcio non mi manca ma la Fiorentina rimane per sempre nel mio cuore"

Andrea Della Valle, ex patron della Fiorentina, uscito di scena dal mondo del calcio dopo la cessione del club a Commisso nell'estate del 2019, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero sul mondo della moda ha risposto anche a una domanda sulla sua ex squadra: "Il calcio non mi manca, ma la Fiorentina rimane per sempre nel mio cuore".