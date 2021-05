Andrea Pirlo in campo per la Partita del Cuore: "Avrei voluto fare un assist ad Aurora Leone"

vedi letture

Andrea Pirlo scenderà in campo questa sera nella Partita del Cuore e come molti suoi colleghi, anche il tecnico della Juventus si schiera al fianco di Aurora Leone, membro dei The Jackal che nelle scorse ore è stata cacciata dall’evento: “Stasera scendo in campo per supportare l’iniziativa lodevole della Partita Del Cuore. Avrei preferito che certi comportamenti non si fossero verificati e magari regalare un bell’assist ad Aurora Leone. Sono contento che apriranno il match le Juventus Women”.