Anno sabbatico per Sarri, uno di transizione per la Fiorentina. E da giugno possibile sì

Un anno sabbatico, pur continuando a percepire lo stipendio dalla Juventus. E poi ripartire, perché Maurizio Sarri è pronto a ricominciare la scalata verso la vetta del calcio italiano, un viaggio iniziato nelle categorie meno nobili e per ora concluso dopo lo Scudetto vinto con la Juve. Un vessillo conquistato pur non così semplicemente come potesse sembrare, ma senza grosse difficoltà. La mancata qualificazione ai quarti di Champions - ma in generale un'eliminazione con troppo anticipo - non gli ha permesso un'altra opportunità.

QUESTIONE DI STILE - La verità è che il matrimonio con la Vecchia Signora, celebrato in un hotel di Baku prima dell'Europa Leauge vinta con il Chelsea, era traballante sin dal momento successivo in cui era stato proferito il fatidico sì. Troppo vicino al lato oscuro della forza, con la tuta e l'aspetto trasandato, la sigaretta in bocca, uno stile che non combacia con quello della Juve, fatto di sostanza ma anche di apparenza. Sarri non è mai entrato in sintonia con un ambiente che lo considerava il principale nemico degli anni passati.

TRE ANNI ALLA FIORENTINA - Così quello che è sembrato come un anno sabbatico per Maurizio Sarri può combaciare perfettamente con la transizione che i viola stanno affrontando in questo periodo. Al netto delle smentite di rito, i contatti con Sarri risalgono a qualche mese addietro, tanto che già sul finire del 2020 si parlava di un accordo fra le parti, qualora fosse stata garantita la continuità in Serie A. La situazione sembra stabilizzarsi nelle ultime settimane e l'arrivo di Sarri rischierebbe di essere il più classico dei segreti di Pulcinella.