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C'è anche l'annuncio del Deportivo, definito l'acquisto dalla Fiorentina di Amatucci

C'è anche l'annuncio del Deportivo, definito l'acquisto dalla Fiorentina di Amatucci TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 14:55Serie A
Ufficiale il cambio di casacca per Lorenzo Amatucci, che lascia la Fiorentina a titolo definitivo e va in Spagna, al neopromosso Deportivo La Coruna.

Adesso è ufficiale, addio alla Fiorentina e trasferimento al Deportivo La Coruna, neopromosso nella Liga spagnola, per il centrocampista Lorenzo Amatucci (22 anni).

L'ufficialità del Deportivo

A dare la conferma sulla buona conclusione della trattativa, la stessa società spagnola tramite i propri canali: "Lorenzo Amatucci (Arezzo, Italia, 5 febbraio 2004) è ora un nuovo giocatore del RC Deportivo. Il centrocampista italiano si unisce alla squadra biancoblu fino a giugno 2031 per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione di LaLiga EA Sports".

L'identikit del classe 2004

E ancora, c'è un rapido identikit del calciatore nella nota del Depor: "Amatucci arriva al Deportivo dopo un'ottima stagione all'UD Las Palmas, dove si è affermato come uno dei giocatori più utilizzati da Luis García. Il centrocampista ha disputato 42 partite ufficiali e fornito quattro assist, confermando la sua crescita e la sua costanza nel calcio professionistico. Prodotto del settore giovanile dell'ACF Fiorentina, il nuovo giocatore del Deportivo si è messo in luce nel Campionato Primavera prima di proseguire la sua crescita in Serie B. Nella stagione 2024-25 ha militato nella US Salernitana e successivamente nella Ternana nella stagione 2023-24, collezionando un totale di 52 presenze e tre gol nel campionato italiano. Giocatore delle nazionali giovanili italiane Under-18, Under-19 e Under-20, Amatucci vanta 24 presenze con le selezioni giovanili del suo paese, un palmarès che conferma il potenziale di un calciatore destinato a crescere ulteriormente. Con il suo arrivo, l'RC Deportivo si arricchisce di un centrocampista di regia con ottime doti di impostazione, intensità nel lavoro difensivo ed esperienza sia nel calcio italiano che in quello spagnolo".

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