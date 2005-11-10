Fiorentina, Amatucci torna in Spagna: è fatta per il suo trasferimento al Deportivo
Il futuro di Lorenzo Amatucci è ormai definito. Dopo diversi giorni di trattative, la Fiorentina ha trovato l'intesa con il Deportivo La Coruña per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe 2004, che si appresta così a intraprendere una nuova avventura nel calcio spagnolo.
Il giovane talento - riporta Sky Sport - firmerà un contratto quinquennale con il club galiziano, che ha scelto di puntare su di lui per il proprio progetto tecnico nella Liga. Per Amatucci si apre così una nuova fase della carriera, con l'obiettivo di trovare continuità e spazio dopo il percorso nel settore giovanile viola e le esperienze maturate in prestito con Ternana, Salernitana e Las Palmas.
I numeri di Amatucci al Las Palmas
Amatucci la scorsa stagione ha collezionato 42 presenze, realizzando 4 assist tra le fila dei canarini.