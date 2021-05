Ansaldi-show per la salvezza Torino, solo Cuadrado ha fatto più assist. E vuole restare granata

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Cristian Ansaldi, autore di un grande girone di ritorno col Torino. Il granata è in corsa per diventare il principe dell’assist del 2021. Nell’anno solare ha sfornato tutti i cinque assist firmati in questo campionato, di cui tre hanno portato alla vittoria (con Sassuolo, Roma e Parma). Ha centrato anche il suo record stagionale di assist nella nostra Serie A. C’è solo un calciatore del campionato che, in questi primi cinque mesi del 2021, ha avuto una resa superiore alla voce degli assist: è Juan Cuadrado della Juventus, che ne ha serviti sette. Lui vorrebbe restare in campo fino a 40 anni, intanto il contratto scadrà al 30 giugno: con il suo girone di ritorno, Cristian si sta candidando a ricevere la proposta di rinnovo. Prima c’è una stagione da chiudere in bellezza.