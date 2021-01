Antonio Conte fermato per due giornate dal Giudice Sportivo per le frasi rivolte a Maresca

Due turni di stop per Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter è stato squalificato dal Giudice Sportivo per le frasi rivolte all'arbitro Maresca nei minuti finali del match Udinese-Inter. Conte, multato anche per 20mila euro, non sarà quindi in panchina contro Benevento e Fiorentina.

Questa la motivazione

per avere, al 45° del secondo tempo, continuato a protestare in maniera veemente, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del Direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di giuoco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il Direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un'espressione gravemente offensiva; infrazione quest'ultima rilevata anche dal collaboratore del Procura Federale.



