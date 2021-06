Arriva l'ok di Mourinho: Pinto in trattativa per Granit Xhaka e per Belotti

Il Tempo fa il punto sul mercato della Roma e spiega che José Mourinho ha dato il placet per Granit Xhaka e per Andrea Belotti, centrocampista dell'Arsenal e punta del Torino. I giallorossi stanno trattando con gli agenti del mediano per un'intesa che sia inferiore ai 20 milioni di euro. Per Belotti, Cairo vorrebbe aspettare l'Europeo per provare ad alzare il prezzo e non vuole comunque farlo partire per meno di 30 milioni di euro nonostante sia a un anno di scadenza dalla fine del contratto in granata.