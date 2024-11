Arsenal, Arteta sorride in vista dell'Inter: Odegaard in gruppo, a San Siro ci sarà

Recupero importante in casa Arsenal in vista del match contro l'Inter di domani sera a San Siro, gara valida per la 4^ giornata di Champions League. Alla seduta di rifinitura di questa mattina al Sobha Realty Training Centre, infatti, era presente insieme al resto del gruppo anche Martin Odegaard.

Il talento norvegese, figura chiave nel gioco di Mikel Arteta, è così da considerarsi a disposizione per il match contro i nerazzurri dopo il lungo infortunio. Odegaard, infatti, si era infortunato all'inizio di settembre con la sua Nazionale, saltando di fatto due mesi. Gli assenti dei Gunners invece sono Riccardo Calafiori, Takehiro Tomiyasu e Kieran Tierney, tutti giocatori che stanno proseguendo nei rispettivi programmi di recupero dagli infortuni. Ulteriori informazioni saranno date dallo stesso Arteta in conferenza stampa da San Siro, quest'oggi alle ore 19. Insieme all'allenatore spagnolo, per i londinesi, parlerà l'attaccante Bukayo Saka.

Nelle scorse ore, era stato Paolo Di Canio a commentare il momento dei Gunners e l'assenza di Odegaard nel gioco di Arteta: "La squadra di Arteta non sta dimostrando quello che aveva fatto lo scorso anno e la partita di oggi contro il Newcastle ha meritato di perderla, anche se con alcune defezioni ma non può giocare così sotto ritmo, non è la stessa squadra aggressiva dello scorso anno, non è creativa. E non basta l'assenza di Odegaard a spiegarlo".