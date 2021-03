Ashley Young ha deciso: a fine stagione addio all'Inter. Tornerà al Watford con o senza Premier

Ashley Young in estate dirà addio all’Italia per far ritorno in Inghilterra. A raccontarlo è il Mirror che spiega come l’esterno dell’Inter, in scadenza di contratto con i nerazzurri al termine della stagione, sia pronto a far ritorno al Watford. Squadra del suo cuore e dove è iniziata la sua carriera da professionista, Ashley Young non ha mai nascosto la propria intenzione di chiudere la carriera agli Hornets e salvo colpi di scena così sarà. Il giocatore, che prima ha tutta l’intenzione di vincere lo Scudetto con l’Inter, ha già fatto sapere alla società di voler firmare anche in caso di mancata promozione in Premier League dalla Championship.