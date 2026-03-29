Ass. Onorato: "Stadio Flaminio, progetto serio. nei prossimi giorni la Conferenza dei Servizi"
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Nel corso dell'evento promosso da "Operazione Nostalgia", l'assessore allo sport del Comune di Roma Alessandro Onorato ha parlato dello stadio Flaminio: "Stadio Flaminio? Il progetto è un progetto molto serio, nei prossimi giorni inizierà la Conferenza dei Servizi, saranno le istituzioni coinvolte a dire se si può fare o no. Però mi sento di dire che il Comune di Roma, con grande serietà, affronterà puntualmente tutti gli aspetti tecnici.
Ci sono tante istituzioni coinvolte: la Regione, il Governo. Dopodiché a Roma gli stadi bisogna farli, sia in casa Lazio che in casa Roma".
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