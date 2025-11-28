Nuovo stadio Roma, l'assessore Onorato: "A giorni il progetto definitivo, siamo ottimisti"

I tifosi della Roma scalpitano per conoscere gli ultimi aggiornamenti del nuovo stadio del club giallorosso a Pietralata. E in base alle ultime dichiarazioni dell'assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato non mancherebbe poi molto: "La palla è nel campo della società", le prime parole riprese da Calcio e Finanza. "Credo si tratti di giorni perché devono presentare il progetto definitivo", ha svelato.

"Possiamo rimanere molto ottimisti. É importante, a prescindere dal tifo per la Roma o per la Lazio, che si facciano stadi e nuovi impianti per fare in modo che questa città sia internazionale e all’avanguardia", l'importante dichiarazione di Onorato. Perciò, dopo un piccolo ritardo, la finestra prescelta dal club giallorosso non dovrebbe superare la prima metà di dicembre.

Il Comune di Roma e il club capitolino intendono definire una volta per tutte il contratto che regolerà tutti i rapporti: i terreni rimarranno di proprietà pubblica. Per questa ragione le parti sono al lavoro in merito al testo della convenzione. Aspetto probabilmente ancora più cruciale delle tavole progettuali sui singoli ponti o parcheggi. Il motivo? Si tratta del documento riguardante, appunto, i reciproci impegni fra le parti. E qualora si presentasse una situazione scomoda o problemi, in caso di contestazioni, l'atto che avrà un peso in tribunale.

Mercoledì è andato in scena un meeting in cui si è raggiunta l’intesa di massima su tutti i punti della convenzione che erano ancora aperti tra Comune e società Roma, anche se non è arrivata alcuna comunicazione dalle parti. Aspetto positivo visto che erano ancora da chiarire l‘assetto societario del futuro gestore di tutte le strutture previste dal progetto, lo stadio, i parcheggi, come anche le opere pubbliche e la costruzione. Senza dimenticare le possibili penali in caso di ritardi, eventualmente calcolate solo sulle opere pubbliche, ossia i ponti o i parcheggi. Non sullo stadio.