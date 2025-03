Asse caldo fra Inter e Real Madrid: uno fra Nico Paz e Arda Guler può arrivare in estate

Una stagione da urlo per Nico Paz. Il giovane talento del Real Madrid è uno dei pezzi più pregiati del Como di Cesc Fabregas. In riva al lago il classe 2004 è stato impiegato 27 volte risultando decisivo nelle reti dei biancoblu in 12 occasioni con sei gol e sei assist. Numeri importantissimi per un giocatore che sta contribuendo a rendere indimenticabile la stagione dei lombardi nonostante comunque una salvezza da portare a compimento. La classifica tutta via resta buona con 29 punti, a +7 dall'Empoli terzultimo.

Ritorno a Madrid

E proprio sul futuro di Paz si concentra l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Lo spagnolo infatti a fine stagione farà ritorno a Madrid con l'Inter che da tempo ha chiesto informazioni su di lui. L'intenzione è quella di provare a portarlo in nerazzurro la prossima stagione ma non sarà facile visto il prezzo del fantasista e la volontà delle Merengues di trattenerlo.

Idea Guler

Al Real però c'è un altro giocatore che sta trovando poco spazio. Arda Guler infatti, solo nel 2025, ha disputato 69 minuti in quattro gare di campionato. L'intenzione del classe 2005 è quella di giocare con più continuità e chissà che l'opportunità non può essere quella di approdare in nerazzurro.