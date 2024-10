Assist di Vecino e gol di Pedro: la Lazio la sblocca al 35', Twente sotto 1-0 in Olanda

La Lazio è in vantaggio per 1-0 in casa del Twente: a sbloccare l'incontro al 35' è Pedro, che con il destro corregge in rete l'assist di Vecino. Bella verticalizzazione da parte di Pellegrini per l'ex Inter, bravo a mettere in mezzo la palla all'indietro, dove irrompe lo spagnolo che appoggia la sfera in porta.

