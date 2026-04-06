Atalanta, Bernasconi: "Siamo rientrati in corsa, ora due scontri diretti per la Champions"
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Lorenzo Bernasconi, esterno dell'Atalanta, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-0 sul Lecce: "Siamo rientrati in corsa anche noi, adesso avremo due scontri diretti che possono spingerci ancora di più in zona Champions. Il mister era contento, non era facile vincere questa partita. Essere chiamati in causa è sempre bello, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio".
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