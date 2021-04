Atalanta-Bologna 5-0, le pagelle: Malinovskyi non si ferma più, serata nera per Soumaoro

Gian Piero Gasperini voleva la vittoria, per conquistare quel secondo posto che è diventato l'obiettivo stagionale della sua Atalanta. E i suoi ragazzi non tradiscono, travolgendo il malcapitato Bologna. Finisce 5-0, gli ospiti durano solo 22': Malinovskyi apre le danze nel primo tempo, Muriel raddoppia dal dischetto, poi l'uno-due firmato da Freuler e Zapata a inizio ripresa annienta gli emiliani, puniti anche da Miranchuk.

ATALANTA

Gollini 6,5 - Due ottime parate, tutt'altro che banali e in un momento molto complicato per la sua squadra.

Toloi 6,5 - Soffre un po' la rapidità e la vivacità degli attaccanti ospiti nella prima parte del primo tempo, poi prende le misure e non lascia passare nulla. (Dal 71' Caldara 6 - Entra per mettere un po' di minuti nelle gambe.).

Romero 6,5 - Solita sostanza e qualità. Si guadagna anche il rigore trasformato da Muriel a fine primo tempo. Nella ripresa subisce il fallaccio che porta all'espulsione di Schouten.

Djimsiti 6 - Skov Olsen è imprendibile nei primi minuti e gli crea qualche grattacapo di troppo. Cresce insieme ai compagni di squadra, non concede nulla nel resto dell'incontro e sfiora anche il suo primo gol stagionale.

Hateboer 6 - Torna dopo tre mesi e non si può pretendere che sia il solito cavallo sulla fascia destra. Dopo un inizio complicato, si ritrova e macina i suoi soliti chilometri.

Freuler 7 - Perde qualche pallone di troppo, poi aumenta i giri del suo motore e diventa un fattore importante in fase offensiva. Torna al gol dopo oltre un girone. (Dal 61' Pessina 6 - Mezzora senza grandi sussulti, con il punteggio già ampiamente in cassaforte).

De Roon 6,5 - Solito schermo davanti alla difesa. L'Atalanta fatica un po' a prendere le misure ai rossoblù, che all'inizio sorprendono i padroni di casa. Poi domina.

Maelhe 6 - Non convince sulla corsia mancina. Il connazionale Skov Olsen gli va via in più di un'occasione, sbaglia qualche scelta decisiva davanti.

Malinovskyi 7,5 - Quattro reti (tre consecutive) e cinque assist da marzo. Sta vivendo il suo miglior momento da quando è in Italia. Determinante in una squadra che ha tantissime soluzioni offensive, firma anche un assist. (Dal 71' >Ilicic 6 - Cerca di liberarsi al tiro, reclama qualche punizione dal limite. Ha voglia di incidere).

Muriel 7,5 - Venti minuti quasi da fantasma, poi si accende e spacca la partita. L'assist col tacco per Malinovskyi è una perla, sul rigore è freddissimo. Quando parte palla al piede è imprendibile, gli avversari non lo tengono mai. Devastante. (Dal 61' Miranchuk 6,5 - Gli basta meno di un quarto d'ora per entrare nell'elenco dei marcatori. Conclusione secca dal limite su cui forse Skorupski poteva fare di più).

Zapata 7 - È lui a suonare la carica: nel momento più difficile spaventa il Bologna e sfiora il vantaggio, preludio al gol di Malinovskyi segnato poco dopo. Nella ripresa si unisce alla festa sfruttando un assist di Malinovskyi. (Dal 77' Lammers s.v.).

Allenatore: Gian Piero Gasperini 7 - Missione compiuta, anche se deve aspettare un po' prima di trovare la sua vera squadra. Il Bologna all'inizio scombina i piani della Dea, ma piano piano la squadra bergamasca ritrova gli automatismi che tutti conosciamo e sono dolori. Secondo posto raggiunto, in attesa della sfida di domani tra Lazio e Milan. Ormai prestazioni del genere sono la normalità, non ha nemmeno senso parlare di capolavoro.

BOLOGNA

Skorupski 5,5 - Costretto a recuperare il pallone in fondo al sacco per ben cinque volte, l'estremo difensore polacco non riesce in alcun modo ad evitare il dominio totale della formazione di Gasperini.

Danilo 5 - Fa valere la sua esperienza per gran parte del primo tempo, per poi dare il via al naufragio del Bologna causando il rigore del 2-0 con un fallo su Romero sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale evita il tennistico 6-0 salvando sulla linea un tiro di Djimsiti.

Antov 4,5 - Il giovane bulgaro di proprietà del CSKA Sofia è come un pesce fuor d'acqua: in totale confusione dall'inizio alla fine, dovrà dimenticare al più presto questa serata in terra bergamasca.

Soumaoro 4,5 - Al pari di Antov, anche il ventottenne in prestito dal Lille incappa in una giornata a dir poco storta senza mai riuscire a dire la sua contro gli incontrastabili riferimenti offensivi dell'Atalanta. Sul 4-0 rischia anche di regalare un rigore per una trattenuta su Zapata, ma un precedente fuorigioco lo grazia.

De Silvestri 5 - Non una serata facile per il veterano rossoblù, che inizialmente approfitta della ruggine del rientrante Hateboer per poi calare vistosamente alla distanza all'aumentare dell'aggressività del rivale nerazzurro (Dal 56' Baldursson 5 - Crolla assieme al resto della squadra non riuscendo a lanciare segnali positivi al proprio allenatore)

Schouten 4,5 - Dopo un buon primo tempo, commette una gravissima ingenuità in avvio di ripresa entrando col piede a martello su Romero: questa ingenuità gli costa il cartellino rosso e permette all'Atalanta di prendere il sopravvento.

Svanberg 5 - Gioca con coraggio ed attenzione, per quanto possibile, nei primi 45'. Tutt'altro che eccellente la sua prova nella ripresa, condizionata anche da un brutto pallone perso sulla trequarti a favorire il tris di Freuler (Dal 63' Mbaye 5,5 - Prova ad aiutare la barca a non affondare, ma non riesce nell'intenzione)

Skov Olsen 6 - Uno dei grandi protagonisti dell'avvio sprint del Bologna, avrebbe i mezzi per fare male a Gollini ma gli manca un pizzico di lucidità davanti alla porta: bravo, comunque, a provarci fino a quando il punteggio glielo ha consentito (Dal 72' Orsolini 6 - Entrato in campo a partita ormai ampiamente finita, ha una chance per firmare il gol della bandiera ma la sciupa malamente)

Soriano 5 - Costretto a giocare ben lontano dall'area di rigore avversaria, non riesce ad incidere positivamente sulla gara terminandola senza aver messo a referto occasioni da gol (Dal 56' Vignato 5,5 - Quasi mai coinvolto dal resto dei compagni, non dà un apporto positivo alla causa dimostrandosi abbastanza acerbo)

Barrow 5 - Gara da ex decisamente in ombra per il gambiano, praticamente uno spettatore non pagante nel confronto contro la squadra che gli ha permesso di avviarsi nel calcio che conta (Dal 72' Poli 6 - L'ex Milan non può far la differenza a match già chiuso: entra in campo solo per far rifiatare il compagno)

Palacio 5 - "El Trenza" si impegna al massimo, come suo solito, ma questa volta si trova decisamente poco a suo agio contro la rocciosa retroguardia atalantina. Non gli viene concesso neppure il minimo spazio per affondare il colpo.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic 5 - L'esperimento della difesa a tre non paga, ma c'è da sottolineare il buon atteggiamento mostrato dalla squadra rossoblù nella prima parte di gara: dopo essere passati in svantaggio, però, gli emiliani sono stati incapaci di reagire ed hanno finito col concedere una quantità colossale di occasioni all'Atalanta. Pesa come un macigno, in tutto questo, l'espulsione di Schouten.