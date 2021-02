Atalanta, Duvan Zapata non s'è allenato coi compagni. Domani la risonanza magnetica

Duvan Zapata quest'oggi non s'è allenato col resto dei compagni. Il centravanti colombiano dell'Atalanta, all'indomani della sostituzione per infortunio durante la sfida contro il Real Madrid per un infortunio alla coscia sinistra, non ha svolto la seduta d'allenamento e domani mattina si sottoporrà a risonanza magnetica per conoscere l'entità dell'infortunio.

Tra tre giorni l'Atalanta scenderà in campo a Genova contro la Sampdoria e, per quella occasione, pare difficile che Zapata possa essere a disposizione di Gasperini.