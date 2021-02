Atalanta, emergenza sulle corsie esterne. Si ferma Maehle, le bocciature di Depaoli e Piccini ora pesano

Le rose larghe non sono viste di buon occhio da Gian Piero Gasperini, ma in situazioni simili possono far comodo. Nella giornata di ieri si è fermato anche Joakim Maehle per via di alcuni punti di sutura sotto il piede: con Hateboer ancora fermo, la situazione sulla corsia destra si complica ulteriormente in vista della sfida di domani contro il Torino. Il mercato ha portato soltanto il danese alla corte del tecnico di Grugliasco, ma le partenze di Depaoli e Piccini - mai integrati all'interno dello scacchiere dell'allenatore orobico - adesso iniziano ad avere un peso specifico notevole.

SI FERMA ANCHE MAEHLE - L'esterno danese, titolare nel match di Coppa Italia contro il Napoli, si è allenato a parte per via del problema al piede e molto probabilmente non riuscirà a scendere in campo nella sfida contro i granata. In dubbio anche Hateboer, l'olandese si è fermato dopo il successo contro il Milan a causa di un problema al quinto metatarso: entrambi hanno svolto un lavorto lontano dal gruppo e difficilmente riusciranno a recuperare nel breve periodo. Difficile anche un ritorno in campo in vista della sfida di ritorno contro gli azzurri.

COPERTA CORTA - Nel mercato estivo la dirigenza aveva rinforzato notevolmente le corsie esterne con l'arrivo di Mojica, Depaoli e Piccini. Tutti e tre i calciatori sono stati rispediti al mittente dopo aver giocato col contagocce, ma col senno di poi le bocciature pesano parecchio: febbraio porta con sé parecchi impegni - tra cui l'ottavo di finale contro il Real Madrid -, non sarà facile affrontare gare di tale portata con la coperta corta sulle fasce, zona in cui si sviluppa maggiormente il gioco di Gasperini. Le bocciature costano caro, almeno per il momento. Chissà se il tecnico di Grugliasco riuscirà in qualche modo a trovare la soluzione giusta.