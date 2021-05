Atalanta, Gasperini annuncia il recupero di Toloi: "Per Muriel vediamo in queste 24 ore"

Come sta la squadra? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro il Genoa - gara valida per la 37esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Toloi sta bene, ieri ha fatto un allenamento da giocatore recuperato. Con Muriel abbiamo qualche problema, non ha ancora smaltito la contusione. Vediamo in queste 24 ore".

