Live TMW Atalanta, Gasperini: "Buona prova. Mercato? 13 giocatori in meno, venerdì dirò se sono soddisfatto"

20.53 - L'Atalanta non replica la splendida prova di Lecce e si ferma a Torino. I nerazzurri vanno avanti con Retegui, poi subiscono la rimonta con Ilic e Adams e colpiscono anche due pali. E hanno l'occasione più nitida all'ultimo respiro, ma Pasalic si fa respingere un rigore da Milinkovic-Savic. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Gian Piero Gasperini commenterà la sfida. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Ore 20.53 - Comincia la conferenza stampa di Gasperini

Vi siete smarriti dopo il vantaggio?

"Abbiamo solo preso subito il pari, ma non ci siamo smarriti. Abbiamo pagato qualche errore, ma i numeri..."

A che punto è la squadra che ha in mente?

"Anche oggi è stata bene in campo, il risultato è stato determinato da episodi. La squadra è questa da tempo, rispetto a giugno e a Dublino ci sono 13 giocatori in meno: sono tantissimi, su 21 di movimento. Ma tra Real e le due gare di oggi abbiamo fatto bene, mi dispiace per i pali, per il rigore, per il gol preso su uno-due facile. Il Toro è una buona squadra, la prestazione mi soddisfa"

Domani Cuadrado e Rui Patricio, è soddisfatto del mercato?

"Ve lo dico venerdì"

Cosa si aspetta dai giovani?

"In attacco rispetto a due mesi è rimasto solo De Ketelaere. Abbiamo giocatori di valore, ma non è che possiamo sempre pretendere il massimo. Ci è mancato qualche virgola, fa caldo e qualcuno è arrivato. Mi preoccupa dover giocare la Champions e tutte queste partite da giocare...Le affronteremo una per volta, con lo spirito di oggi, Lecce e del Real"

Un giudizio su De Ketelaere

"De Ketelaere buona gara, gli è mancata la conclusione: ha avuto situazioni favorevoli da dentro l'area, un po' è stato bravo il portiere e un po' ci è mancato il tiro"

Come mai non c'era Bellanova?

"Non ci sembrava il caso di alimentare una tensione già molto alta, è stata questa la scelta"

Si aspettava questo Toro?

"Ha fatto la sua partita. Ha giocato una buona gara, ma il risultato è molto stretto per noi"

Che impressione le ha fatto Vanoli?

"Il Toro non ha cambiato molto come uomini, ha fatto una grande gara a Milano e oggi ha sofferto un po' di più. Rimane una buona squadra come era negli altri anni, ora cerca di giocare e palleggiare un po' di più. Hanno fatto due bei gol, è una squadra un po' meno chiusa: abbiamo avuto 25 situazioni di conclusione, sono tante. E' una squadra che gioca aperta, anche la gente si è divertita. E' stata una gara piacevole"

Ore 21.02 - Termina la conferenza stampa di Gasperini