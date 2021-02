Atalanta, Gasperini contro tendenza: "Col Toro faremo il massimo ma la priorità è la Coppa Italia"

Gian Piero Gasperini controtendenza. No alla classica risposta che sempre sentiamo dire agli allenatori "La partita più importante è la prossima", ma "Priorità alla Coppa Italia". Così il tecnico dell'Atalanta nella sua conferenza stampa di vigilia della gara contro il Torino, in vista anche della semifinale di ritorno del trofeo nazionale contro il Napoli in programma per mercoledì: "La partita di mercoledì assume un'importanza notevole, puoi raggiungere una finale di coppa Italia. La priorità è la semifinale. Domani giochiamo contro il Torino, cercheremo di fare il massimo".