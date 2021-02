Atalanta, Gasperini: "Gara col Napoli ideale per non pensare già domani al Real Madrid"

Domani il Napoli, mercoledì il Real Madrid. Come si fa a non pensare ai blancos? Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha risposto così in conferenza stampa a una domanda sul doppio impegno ravvicinato che attende i suoi nerazzurri tra campionato e Champions League: "Meglio affrontare il Napoli prima del Real. Così possiamo non pensarci troppo e concentrarci solo sulla gara di Serie A, è una partita importante".

