Atalanta, Gasperini: "Giocato alla pari, anzi abbiamo fatto qualcosa in più noi"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter. "Giocata alla pari, credo che abbiamo fatto qualcosa in più noi. Abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio del secondo tempo, dobbiamo rimproverarci molto poco tranne qualche imprecisione sugli episodi. Dobbiamo dare anche merito all'Inter, ti può castigare come successo sul gol di Lautaro".

Che indicazioni porta a casa?

"Se lasciamo stare la delusione del risultato dobbiamo trarre cose molto buone da questa partita, per quel poco che abbiamo concesso ad una squadra forte come l'Inter ma per lunghi tratti siamo riusciti sempre a giocare. Ci deve dare energia, nel momento in cui perdi c'è delusione ma martedì rivedendo la gara troveremo maggiore forza".

Il rigore ha cambiato l'inerzia psicologica dell'Atalanta, come mai il passaggio a 4 dietro?

"Il cambio era già in previsione durante la gara se ci fossimo trovati in vantaggio. Poteva essere più rischioso ma dopo il rigore ha cambiato psicologicamente la nostra partita, stavamo facendo molto bene. Anche la loro difesa ha cominciato a non essere precisa, l'inerzia della gara era forte da parte nostra ed è questo il rammarico. Dopo questo tipo di prestazioni contro una squadra forte non devi uscire rammaricato".

Come mai si è arrabbiato sul rigore?

"Siamo stati un po' polli noi, mi ero arrabbiato per dei falli che era stati fischiati in precedenza. E' stata una serie di punizioni continue e non mi è piaciuto. La gara è stata corretta e combattuta".

Muriel è entrato benissimo, no invece De Kelelaere.

"De Ketelaere più è vicino alla porta più può fare giocate decisive, ha messo qualche buona palla importante ed è stato anche riferimento. Muriel è più esplosivo, ha messo un paio di cross dove Hateboer è rimasto sorpreso. L'impatto di Muriel da sempre è esplosivo".

Poi la conferma di Scamacca.

"Certo come Lookman, è stato difficile da marcare ed ha ancora margini per migliorare. Scamacca per continuità ha fatto bene, di questo siamo soddisfatti e dobbiamo avere fiducia per il futuro".