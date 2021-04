Atalanta, Gasperini: "Restare tutti concentrati verso l'obiettivo, altrimenti non ce la facciamo"

È un Gian Piero Gasperini scuro in volto quello che commenta il pareggio con la Roma ai microfoni del sito ufficiale dell'Atalanta: "Lasciamo due punti importanti, potevamo chiudere diversamente questa sfida ma alla fine dobbiamo ringraziare di non aver perso. Le partite vanno giocate 90 minuti, abbiamo sbagliato troppo e non dobbiamo farlo. Purtroppo le partite sono stante, dobbiamo richiamare tutti all'ordine. Alcuni stanno dando veramente tanto, ci aspettiamo che da parte di tutti sia così. Domenica c'è un altro match importante, dobbiamo restare concentrati tutti quanti verso l'obiettivo altrimenti non ce la facciamo".