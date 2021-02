Atalanta, Gasperini: "Se sul 3-0 pensavamo già al Napoli è grave. Pari regalato al Torino"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo la rimonta subita dal Torino, da 3-0 a 3-3, è intervenuto ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Le partite si chiudono quando finiscono, anche il 3-0 non è un risultato che ti garantisce la vittoria se ti fermi. A fine primo tempo abbiamo rilanciato una gara che era chiusa, dando la possibilità di un episodio di rigore, con un angolo in cui siamo stati fermi. E il secondo tempo è diventato un secondo tempo d'apprensione, anche se non abbiamo mai rischiato molto. Negli spazi potevamo e dovevamo chiudere la gara. Nel finale poi l'avversario s'è visto fare un regalo del genere e ha pareggiato".

Problemi sulle palle inattive?

"Sul calcio d'angolo e il gol del 3-3 di solito facciamo molto meglio".

La testa sul 3-0 è andata al Napoli?

"Non credo, altrimenti non saremmo andati sul 3-0 in 20 minuti. Se è accaduto questo è grave, perché buttare via punti così è pesante e le partite si giocano una alla volta. E' un risultato che fa male, ora penseremo alla semifinale di mercoledì".