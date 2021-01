Atalanta, Gollini: "L'Europeo è un obiettivo. Il Genoa gioca sempre alla morte con noi"

A margine del pari casalingo contro il Genoa, Pierluigi Gollini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

È un punto guadagnato o un punto perso?

"Penso che parlare di punto guadagnato sarebbe poco ambizioso. Penso sia giusto dire che abbiamo perso due punti, io non ho fatto praticamente niente. Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, nella ripresa li abbiamo schiacciati. Oggi c'è un po' di rammarico: venivamo da risultati positivi, peccato per questo pareggio, che però non ci deve spostare nulla. Abbiamo un recupero mercoledì e pensiamo subito a quella partita. Il Genoa ogni volta che viene qua gioca fino alla morte, probabilmente c'è qualcosa di particolare. Anche l'anno scorso giocarono in maniera molto tosta, perdendo anche un po' di tempo, cose comunque normali per una squadra che deve salvarsi."

Anche un po' di stanchezza?

"Ogni tanto ci può anche stare, non si può sempre andare al centodieci percento. Ma penso che la squadra abbia sempre dimostrato di esserci, non abbiamo mai cercato alibi in questi casi, cerchiamo sempre di fare la prestazione per ottenere la vittoria".

Oggi è andato in scena il confronto con Perin in ottica Nazionale?

"Non lo dovete chiedere a me, ma altri. Sono felice di essere sempre stato in Nazionale, da quando sono tornato dall'infortunio non ci sono più state convocazioni. L'Europeo è un obiettivo, ho davanti a me una stagione molto importante".